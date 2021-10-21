55-64歲部分民眾預約不到莫德納第二劑 盧秀燕：安排快打站施打維護權益

第12期新冠疫苗將於22日開打，第1階段莫德納疫苗日前開放平台預約，由於部分長輩雖屬市府造冊但仍需上網預約，因此影響55-64歲年齡層預約民眾權益，對此；市長盧秀燕說，市府針對55-64歲中受影響約3604人，將造冊安排至快打站施打，昨晚已請里鄰長發放通知單，請民眾依照時間和地點施打，全力維護民眾權益。

盧秀燕今天出席台中市議會第3屆第6次定期會，開議前受訪指出，明日開始，第12輪的Covid-19疫苗將開打，台中市預計施打50萬人次。其中65歲以上的長輩都會請里鄰長發送接種通知單，所以長輩們不用預約，只要按照通知單指定時間、地點即可施打。

因作業過程中發現部分已造冊長輩重複到1922疫苗平台預約，導致下一個年齡層55-64歲的民眾預約不上。盧秀燕說，經過這兩天緊急清查，受影響人數約3604人，為不影響這群民眾權益，市府將發放通知單安排至快打站施打，讓他們的權益獲得補救。

盧秀燕強調，截至今日止，台中市第一劑施打全人口涵蓋率已突破66％，朝7成邁進，明天起有50萬人次注射，這是龐大艱鉅的任務，希望有條不紊地進行，讓市民早日提升保護率。