北市聯醫內科醫師姜冠宇今天上午在臉書發文指出，台北花博為因應民怨，從上午8點提早至7點半開打，工作人員至少6點50分就要集合出發，結果人卻來得零零落落，不禁感嘆提早上班也不會加薪，戰線加開後也不被珍惜，更心痛表示「這樣是存心整我們嗎？」

中央遊行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會對此回應，花博怎麼樣做安排，「我想是臨場第一線的人對情況最了解」，他也透露自己昨天上午曾前往花博，看到人數非常龐大，施打流程也井然有序。

陳時中回顧當時花博開打時間比較晚，剛好第一批打的是年長者，他們生理時鐘比較早，就習慣來得比較早，剛好又遇到下雨，戶外的預備等待區就有一點混亂，造成一些抱怨，後來相對年輕的族群來打，對預約時間比較準確，而年長者都習慣早點來，等很久，所以會形成一些混亂。

「這些都是很好的經驗。」陳時中表示，未來一方面也要宣導大家盡量照預約時間前往，太早抵達的效率也不高，按照時間來，秩序會最好；另一方面當時遇到下雨，而昨天他實際參觀花博時，預備等待區就沒有人，裡面場地很夠大，確實已經到了非常上軌道的情況，「當然相信將來會越做越好，我們還是要給他相當的鼓勵」。