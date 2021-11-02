古裝劇《戲說台灣》班底李宇柔近日驚傳腸爆裂，一度住進加護病房治療，後來還爆料說，住院時沒人權，有次排便衣服被脫掉，護理人員在忙別床的事，一名男性清潔人員前後進來打掃4次，站在一旁看她裸體，讓她覺得自己被糟蹋，對此，新光醫院則回應說，病人所陳述的都不是事實。

對此，新光醫院回應說，關於藝人李宇柔在加護病房遭遇的狀況，院方表示非常重視此事並仔細調查過了，本院外科加護病房的清潔人員固定是女性，並沒有男性清潔人員進去過外科加護病房，而加護病房的護理師清潔病人的時候，除了會將圍簾拉起來之外，也會請非相關人員不要靠近，藉此維護病人的隱私。

新光醫院也說，病人入院時情況不穩定，在醫護全力救治後慢慢復原，另病人有藥物依賴情形，經主治醫師評估後，已經盡可能滿足其需求，同仁也體恤她身體不舒服，對她的負面話語多加包容，「其所述之事皆非事實，本院對此事深表不解及遺憾」。

針對此事，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書發文說，有些在加護病房中的病人指證歷歷被虐，在醫學上又稱作是「加護病房症候群 ICU psychosis」或「譫妄症 Delirium」，是由於治病時心理和生理的壓力造成。他也替相關的護理人員緩頰說「相信我，在ICU裡，大家都很忙，沒有那個閒情要『整你』的！」