新冠疫苗第一劑涵蓋率7成、第二劑涵蓋率3成的初步目標，專家提出在疫苗施打率衝得夠高之後，國人出國返國應可以採取「零居檢」等措施的建議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天鬆口，「過年（農曆春節）後這些機會就越來越大」。

指揮中心最新統計，截至目前為止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率已達69.49%，劑次人口比99.09 (劑/每百人)。台大公衛專家陳秀熙提出施打率衝高之後，可以採取「綠色通行證」，針對國人出國返國或外國旅客進一步鬆綁，不再需要居家隔離的「零居檢」或縮短天數建議。

陳時中今天回覆表示，疫苗施打的涵蓋率，代表一個自我保護的能力，在施打率提高之後，針對邊境的管制，可以相對的一個有方法的放鬆，不過涵蓋率這個數字要多高？指揮中心會跟專家審慎討論。接著，陳時中同時也鬆口，透露指揮中心針對「零居檢」這一些措施都在討論中，且過年後這些機會就越來越大。