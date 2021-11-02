國內疫情趨緩，但邊境管制尚未解除，國人也無法全面出國旅遊，航空公司不是砍班就是停飛，連帶影響機組員收入。桃園有量販店開出臨時工職缺，時薪160元起跳，驚見機師來應徵！

新冠疫情爆發後，航空旅遊業成為海嘯第一排，仰賴派飛加給的機師、空服員首當其衝。桃園一家連鎖通路想找臨時人員，開出基本工資時薪160元起，面試時赫然發現一名機師前來應徵。

「實在是沒什麼經濟來源，打工時間彈性，先找點事情做」，據了解，這名機師因工作暫停，加上地緣近，決定找份臨時工，一天上班僅4小時，總比閒在家裡好。

機師工會常務理事陳蓓蓓指出，國籍機師們現在最窘迫的問題，是陷入派飛、隔離、檢疫不斷循環，導致許多人身心俱疲、興起不如歸去念頭。「很多人想申請留職停薪，等疫情結束再回來」，但航空公司不肯同意；本身有家庭的人，更不可能貿然離職，被迫跳進「5+9」輪迴。

陳蓓蓓表示，她不清楚這名應徵臨時工的個案狀況，也沒有相關訊息。她認為若是國籍航空機師，「飛完一趟回來隔離都來不及了，怎麼可能外出兼差」，推測或許是留停獲准的機師。

資深領隊古鎮榮分析，新冠疫情不是一種常態，什麼時候恢復正常生活不曉得，他身邊有不少航空旅遊業的人紛紛轉職，一名月薪破40萬元的資深機師改做直銷，同樣做得有聲有色。他建議「二度就業還是要考量未來性」，也應做好產業景氣回溫後，公司人力需求的準備。