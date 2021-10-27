新竹市幼兒園、托嬰中心教師即將施打莫德納第2劑，但市府未安排專案施打，導致許多教師被迫於上 班時段請假打疫苗，或是自行到外縣市施打，園所也因老師不夠只能停課，並通知家長請假顧小孩。市議員蔡惠婷、林彥甫呼籲市府重視問題，盡速啟動專案或是加開周五晚間、周六上午時段，但市府回應，經詢中央指揮中心並無針對該類對象進行造冊施打專案，一律透過預約平台預約施打。

這兩天新竹市陸續有家長收到幼兒園停課通知，理由是「教師去打疫苗」，表示下周一、二因教師儲備人力不足不得不全校停課，要麻煩家長請假顧小孩。消息一出，造成一堆家長跳腳，雙薪無後援家庭極度不知所措，園所也面臨退費問題。

新竹市安排的第2劑莫德納的施打時間是11月1日至11月3日周一到周三的白天時段。蔡惠婷指出，如果老師在平常日去打疫苗，會造成園所人力嚴重不足的狀況。像有些園所有16個班32個教師，光周一那一天就有高達19個老師要去打疫苗，超過一半教師無法在崗位上，上百個孩子誰來顧？

林彥甫則指出，市府先前回應幼教團體表示因為指揮中心莫德納第2劑未開放專案施打，且竹市莫德納疫苗不足。然而其他縣市，如宜蘭縣、屏東市、基隆市、嘉義縣都由政府提供專案施打，並安排在周五晚間或周六白天。假如市府做不到專案施打，那至少也應該比照新竹縣、台中市，協調醫院、診所開設專門給教保相關人員夜間或周末施打的時段。

不過衛生局指出，經詢中央指揮中心並無針對該類對象進行造冊施打專案，竹市目前仍依循指揮中心指示，疫苗接種一律透過預約平台預約施打。由於現行疫苗配撥，一律依據接種平台預約人數，來配發給各縣市疫苗，民眾若未預約，不會有相應疫苗配給，因此市府也無法自行專案施打安排。

市府也呼籲民眾，仍應儘速於27日中午前上1922平台預約施打，屆時若時間上真的無法配合，或因其他原因未能完成施打者，市府將評估疫苗剩餘量及未施打人數，後另行安排時間協助施打。