金門拚第2劑莫德納疫苗覆蓋率，縣府今晚宣布採取「中央平台」、「地方預約門診」雙軸方式進行，除已協調衛生福利部金門醫院於11月2、3、4日開設接種門診，也將由各衛生所開設共13個門診時段，提供鄉親最方便的自行預約選擇。

楊鎮浯縣長說明，金門縣接種第1劑莫德納疫苗者計1萬2765人，第2劑也已接種1萬1090人，尚未接種第2劑者有1675人。目前縣內尚有116瓶莫德納疫苗，預計可接種1392人，衛生局擴大長者服務逐一電訪後，約有近300人無施打意願。

縣府為加速提高施打率，已協調金門醫院於11月2、3、4日開設門診，針對縣籍鄉親已接種第1劑莫德納疫苗且間隔滿10周以上者，不需要登記COVID-19疫苗預約平台，可逕行向該院預約接種。另也將於10／28至11／3在5鄉鎮衛生所開設13個門診時段，讓鄉親有雙重的自行預約選擇。

縣衛生局說明，縣府積極向中央爭取莫德納疫苗，本周又獲配60瓶莫德納疫苗，累計爭取第2劑疫苗數已達1萬2482人次，約為第1劑施打人數的98％。

衛生局表示，截至10月26日，金門縣常住人口的第1劑疫苗覆蓋率為78.93％、第2劑疫苗覆蓋率為51.5％，未來將會視疫苗施打狀況滾動檢討，若仍有疫苗缺口，將再繼續向中央爭取補足，請鄉親不用擔心。