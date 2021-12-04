南韓女星IU（李知恩）以歌手身分出道，堅強實力和親和力讓她迅速累積知名度，更成為大眾認證的「國民妹妹」，另外她唱而優則演，出演多部熱門電視劇，也都有亮眼成績；28歲的IU在音樂領域早已獲獎無數，今（4）日她罕見以性感風格出席南韓樂壇盛事MMA（Melon Music Awards），讓觀眾不禁有看著「妹妹轉大人」的感覺。

每年MMA都十分受到南韓音樂人重視，有「國民妹妹」封號的女歌手IU時隔4年，終於又出席頒獎典禮，今年先後發行多首新歌，也讓她不負眾望拿下TOP10藝人和最佳SOLO女歌手；IU領獎時，感謝粉絲一直以來的支持外，也表示很喜歡其他入圍女歌手的歌曲，還是很謝謝評審最後把獎給她。

IU時隔4年出席MMA，罕見性感裝扮驚豔全場。(圖/ 摘自IG)

IU時隔4年參加MMA，除了是入圍者外，也是表演嘉賓，她在領獎致詞時就不忘提醒大家，「我準備了很精彩表演，希望大家多多期待」；但許多網友注意到，IU今晚穿著一套黑色俏麗洋裝很有氣質，細看才發現低胸設計胸前像是一顆大愛心，腰間兩側還挖空，讓嬌小的IU曲線看起來更婀娜多姿，罕見走性感風，驚豔全場。

28歲的IU出道超過12年，2010年發行的歌曲〈好日子〉讓她奠定在南韓歌壇的地位，無論歌唱技巧和創作實力，都是數一數二的；而她切換成演員身份時，是以本名李知恩，為了跟歌手身份做區別，主演的《月之戀人-步步驚心：麗》、《我的大叔》和《德魯納酒店》收視不錯外，也讓她獲得多項演技大獎肯定。