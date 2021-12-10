泰國一對好姐妹在街頭開小吃攤，沒想到才營業兩個禮拜，生意天天爆滿，但更多人是醉翁之意不在酒，目光焦點全放在兩位老闆娘姣好的身材上，尤其一彎腰撈湯，胸前豪乳呼之欲出，讓人看了全臉紅。

根據泰媒《Sanook》報導，31歲的唐雅（Nong Tanya）和同齡好友普羅婉（Nong Ploywan）兩個禮拜前在中部紅統府（Ang Thong）開了一間小吃攤，唐雅負責賣海鮮粥，普羅婉則是負責賣冰品甜點。

不過由於兩人的穿著打扮實在太清涼，尤其是唐雅的傲人巨乳相當引人注目，只見她彎腰撈湯做菜時，胸前豪乳呼之欲出，這招攬客手法果然成功引來不少醉翁之意不在酒的顧客上門光顧，就連經過攤位的民眾也忍不住多看幾眼。

對此，唐雅和普羅婉接受當地媒體訪問時透露，兩人的夢想就是一起開店，並且不諱言為了招攬生意才會刻意穿上清涼的服裝，讓「胸器」若隱若現，果然立即收到廣告效果，並且在網路上發酵，吸引更多顧客上門吃粥、吃甜品。

但兩人也表示，自家小吃攤的賣點不只是傲人胸器，她們對販售的飲食也十分有信心，希望大家可以把焦點多放在食物的口味上，強調「抓住顧客的眼球之餘，也要抓住顧客的胃」。