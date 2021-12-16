太誇張！有網友目擊，有兩名孩童將玩具用的卡丁車逕自開上馬路，甚至一旁還有汽車呼嘯而過，但周圍也不見任何大人在旁陪同，行徑實在相當危險。文章曝光後，引起網友討論。

有網友日前在臉書社團《爆怨公社》發文，內文痛批，「馬路真的很危險，可以請家長好好珍惜小孩嗎？」，並表示讓2名小孩把玩樂用的卡丁車開上路簡直玩命，後座還是名小小孩。

透過影片可見，有2名孩童坐在黃色的卡丁車上方，其中約莫為國小年紀的男童頭上沒戴安全帽，坐在駕駛座，後方座位則坐著體型更為嬌小的男童，頭上則有一頂安全帽，而在畫面中兩名男童把馬路當成自家後院開心馳騁，同時後方還有一輛轎車呼嘯而過，讓人看了忍不住捏了一把冷汗。

影片曝光後，不少網友認同原PO痛罵孩童父母，紛紛留言回應，「開在馬路上太危險了」、「不要出事再來怪政府」、「只能說小孩父母心臟好強」、「這個好扯，要是我開車，我會很怕他衝過來」。

實際上，根據道路交通管理處罰條例規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，可處所有人或駕駛人新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰，並禁止其行駛。