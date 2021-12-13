來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有天使臉蛋、魔鬼身材，常用社群網站和粉絲分享生活，在IG有217萬粉絲追蹤，近日她曬出一系列穿著透視薄紗的辣照，大秀苗條曲線，好身材令人稱羨。

照片中，李元玲穿著黑色薄紗澎澎裙，肩帶的蕾絲荷葉點綴，散發氣質又不失女人味，而上半身馬甲胸罩的造型，凸顯出她的渾圓胸形，加上低胸設計更是令北半球呼之欲出，相當性感。

李元玲穿透視薄紗，大秀苗條曲線。（圖／翻攝自IG）

另外，這件洋裝還有中空透視，腰間薄紗讓李元玲的纖細蠻腰全見客，馬甲線也若隱若現，小秀性感又不過於裸露，且肩帶滑落一邊，看起來格外撩人，一轉身美背也相當吸睛。美照曝光後，大票粉絲激動狂讚超美，直誇根本就是黑天鵝。

李元玲平時不吝展現好身材，卻不斷遭網友質疑是P圖，日前她就曬出自己的真實身材照和運動影，霸氣回擊：「現實生活的我就是這個樣，靠努力把自己練成想要P的角色，才有滿足感。」並向酸民喊話：「酸民可以繼續酸，因為他們不曾為自己努力，只能靠酸別人來抬高自己。」