女演員馬友芯提告指稱，她帶2012年由經紀公司安排拍攝「瓦城泰式料理」廣告照，但2013年經紀約期滿後，瓦城仍持續用她的照片，在台灣、大陸上海、蘇州等分店宣傳，侵害她的肖像權，她提告求償157萬多元，一審敗訴，二審逆轉改判瓦城侵權須賠9萬元確定。

馬女提告表示，經營「瓦城泰式料理」的瓦城泰統公司在2012年委由風暴公司拍攝平面廣告，用以懸掛在其各分店，風暴公司於是安排旗下所經紀包含她在內共計5名模特兒進行系爭平面廣告拍攝工作，但她與風暴公司所簽訂之模特兒演藝事業經紀契約，2013年屆滿。

馬女說，瓦城泰統公司未取得她同意，繼續使用平面廣告，懸掛於其經營之台灣65家分店、中國上海3家分店及蘇州2家分店，侵害她之肖像權，且受有不法利益，請求返還相當於她代言酬金之不當得利107萬1000元，並賠償精神慰撫金50萬元。

台北地方法院一審駁回馬女的請求，她提上訴後，台灣高等法院二審認為，瓦城泰統未經馬女同意使用其肖像至去年共計6年，經計算先前授權在台灣地區使用系爭平面廣告2年的費用為1萬5000元，判令賠償9萬元，至於精神慰撫金50萬元為無理由，免賠。