美女插畫家泥泥（泥泥學姊、JANiE）除了擁有高超畫工，還有F罩杯火辣身材，不時在社群平台曬養眼辣照，IG已吸引超過178萬名粉絲追蹤，日前她曬出一張在家清洗浴缸的照片，一個彎腰差點掉出F球，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

照片中，泥泥學姐拿著蓮蓬頭、抹布，正在清洗家中浴缸，寫下：「今日公事，洗浴缸」，展現賢慧一面，可吸睛的是，她穿著一件白色荷葉邊上衣，低胸設計本就令F球呼之欲出，加上她洗浴缸的角度，身體需要向前傾，便把傲人上圍整個靠在浴缸邊，使得雙峰Ｗ弧線更加明顯，畫面有夠凶。

而泥泥學姐最後還喊話「以下開放預約」，吸引大批粉絲暴動留言「這難道是性感版灰姑娘嗎」、「號碼牌哪裡領」、「太辣了吧，又這麼賢慧」、「在浴室真的很可以」、「比較想要是幫我洗澡啦」、「掉出來啦！」

泥泥之前因穿著低胸上衣，在捷運上閉眼小睡，露出超深事業線的照片爆紅，還數次登上PTT「表特板」，不只長相甜美、身材有看頭，過去曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，還是個高材生插畫家，近年人氣急升，她也用畫畫實力證明自己的才華。