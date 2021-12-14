日前一名穿粉紅蕾絲短裙的女子邊走邊玩手機，不慎從樓梯摔下來，走光露出藍色丁字褲，雖有不少人質疑炒作，但影片仍遭網友瘋傳。而昨又有網友發現，一名女子騎機車時，因風勢太強露出粉色丁字褲，由於身形與穿著和日前從樓梯摔下來的女子神似，也讓網友笑歪喊「是同一個人？怎麼又有續集」，但也有人說，該影片其實是2015年颱風來時，一名女騎士不慎走光的影片，並非近日發生。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆廢公社公開版》分享影片，影片中一名身穿黑色短裙套裝的女騎士在等紅綠燈，當天風勢太強，導致短裙不斷撩起，女騎士用手想要遮掩，卻沒有任何幫助，直接春光外洩露出粉色丁字褲，讓原PO忍不住問「同一人嗎？」

19秒的短片曝光後，網友也留言直呼，「是之前摔下樓梯的那一個嗎？很眼熟耶」、「怎麼感覺又是她？」、「這女的不管走到哪，都有大風」、「小丁字褲竟然有續集」、「她是不是很想紅？」、「看身材感覺是同一人」、「這女的好鬧」、「為什麼每次都能拍到同一個人」、「這到底是拍什麼概念？」

不過留言中也有人說，原PO分享的影片，其實是2015年颱風來襲時，一名女騎士在台中市台中路走光的畫面，並非近期所拍攝，也不是日前樓梯上摔下來的女子。