任職於台北市某食品公司的陳姓男子，去年6月不滿廖姓老闆娘不給休假，便狹怨報復，致電去客戶公司稱「公司近期疑似有確診者，明天點餐先取消」等語，造成2家商旅陸續取消訂單，陳男公司接獲通知後，才知道是員工從中搞鬼，憤而報警。新北地檢署近日依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」起訴陳男。

檢警調查發現，陳男平時負責食品公司外送便當的訂單接洽事宜，他因不滿公司不准假，明知公司沒有確診者，卻在去年6月間向商旅客戶造謠，傳LINE訊息稱「公司近期疑似有確診者，為了顧及餐點品質與安全，明天的餐點我先跟您取消」。

食品公司後續陸續接到2家客戶取消訂單消息，清查後發現是陳男從中搞鬼，便報警處理，而陳男偵訊時也坦承，有向客戶告知疑似確診一事，但該名疑似確診者就是自己，因為他有出現流鼻涕、腹瀉症狀，不過檢方後續偵查發現陳男等公司員工無人確診，因此依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌，將他起訴。