一名女網友日前分享她夢見七爺八爺到她家門口，開心地對她笑，一邊把家中的金紙搬進轎子載走，把她嚇醒，隔天一問才知是爸爸有事相求神明。

原PO日前在臉書「靈異公社」PO文，從小家裡就供奉媽祖，每到初一、十五就會拜拜，起初以為這些金紙都是燒給媽祖，直到有天晚上她夢見自己在神明廳準備關門，突然有人抬著轎子在門口停下，走下來的是臉上笑咪咪的七爺八爺，吩咐旁邊的小鬼搬金紙，八爺笑著對原PO說，祂屬於附近那間廟的神明，要她轉告爸爸，金紙祂們都收到了，接著七爺八爺就坐回轎子，原PO就看祂們抬著兩頂轎子慢慢消失，她就嚇醒了，隔天一問才知道，原來是老爸有事求神，才會燒金紙。

原PO表示，從此以後她對七爺八爺有大大改觀，因為看到的是笑咪咪的七爺八爺，而不是從前心中恐怖畏懼的七爺八爺了。

對此，網友紛紛留言：「有誠則靈」、「感謝分享」、「只有做壞事才會怕七爺八爺，沒做壞事怕祂們幹嘛，猶如罪犯看到警察一樣」。