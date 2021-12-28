迎接2022年，台南七股鹽山Q版「財神YAYA」巨型公仔亮相。（劉秀芬攝）

迎接2022年，台南七股鹽山Q版「財神YAYA」巨型公仔亮相。（劉秀芬攝）

迎接2022年，台南七股鹽山Q版「財神YAYA」巨型公仔亮相，28日由台南市長黃偉哲、台鹽總經理陳世輝等人舉行揭幕典禮，黃偉哲表示，台南防疫工作做得好，歡迎大家過年期間來七股鹽山看財神爺，添財運保平安。

台鹽經理陳世輝表示，七股鹽山每年透過大型裝置藝術推廣豐富鹽業歷史與自然生態，是雲嘉南深具指標性活動之一，明年適逢台鹽公司創立70周年，除了要傳承文化，也要再造傳奇，台鹽特別打造巨型財神公仔，佇立鹽山高舉勝利手勢，象徵財「鹽」豐沛、開心迎向2022年，展現永續共生的嶄新氣象。

繼去年的巨型許願蘑菇，台鹽公司再度請雕塑藝師王松冠出馬，製作高6公尺、寬5公尺的「財神YAYA」，這座財神以玻璃纖維強化塑膠製作，是全台最大財神公仔，預計放到明年梅雨季前，財神爺有著逗趣福相笑容，迎接民眾步步高升攻頂，向財神許下財「鹽」滾滾新希望。

園區內特別設置招財鑼、發財鼓讓遊客敲鑼打鼓迎財神，搭配促咪大紅包、元寶手拿板等財氣四溢道具，讓拍照更有趣，今天也準備了新鹽讓民眾幫鹽山鋪鹽，體驗補財鹽的樂趣。台鹽表示，今年門市內也推出財神爺爺主題專區，販售財神爺版「發財水」，要讓大家感受財「鹽」滾滾、滿溢八方。