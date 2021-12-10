高雄市一名61歲荊姓女子今年3月間前往某間自助餐店消費，卻認為店家料理的油雞餿掉了，氣得把便當查在老闆娘臉上，慘遭對方報警提告。高雄簡易庭審結，依妨害名譽罪，處荊女新台幣1萬元罰金，得易服勞役10日。可上訴。

判決書指出，荊女於今年3月29日下午1時許前往高雄市某間自助餐店消費，認為其購買的油雞便當臭酸，遂情緒失控把便當整個砸到鄭姓老闆娘身上，事後鄭老闆忍無可忍，前往警局報警提告。

荊女接受檢察官偵訊時坦承有丟便當砸老闆娘，但辯稱是因為鄭女賣的油雞餿掉了，僅願意承認一半公然侮辱罪等語。檢方認為荊女說法與鄭女相符，並有監視器光碟、監視器影像截圖、現場照片與筆錄等，認定已涉犯公然侮辱罪嫌，依法向法院聲請簡易判決。

高雄簡易庭法官認為，荊女為成年人，僅因質疑鄭女販售的飯菜新鮮度，卻不思理性解決問題的方式，在公眾可出入的公眾場合中，以裝有飯菜的便當盒朝鄭女砸去，使鄭女受辱、人格遭貶損，依強暴公然侮辱罪，處罰金1萬元，如易服勞役，以新台幣1000元折算一日。可上訴。