台中一名9歲男童，就讀小學後，老師陸續有向家長反應上課不專心、坐不住、會走來走去等干擾行為，去年就醫診斷患有混合型注意力不足過動症（ADHD），唯家長沒再帶他回診，直至最近男童在便利商店偷零食，被店家抓到，家長才驚覺嚴重性帶孩子規律就就醫治療。

長安醫院小兒科主任陳震南表示，該名男童就讀小學後，陸續有老師向家長反應他上課不專心、坐不住，會走來走去、傳紙條等干擾行為，並對同學摔東西、時常弄傷他人，家長去年帶孩子到長安醫院小兒科就醫，經智力測驗和電腦化注意力測試，診斷男童患有混合型注意力不足過動症（ADHD），當時家長覺得狀況不嚴重，想先觀察看長大一點會不會比較好，也沒再回診了。

未料孩子近幾個月開始會在便利商店偷零食，被店家抓到，家長才驚覺嚴重性再度帶孩子到長安醫院小兒科求助，目前給予藥物治療外，並協同心理師規劃行為治療，因此安排心理師進行輔導；心理師徐開慧說，男童其實知道偷東西是錯的，但他就是會忍不住去做這件事，事發後很懊悔、說下次不會了，但是下次又會再重複，所以有自己控制上的困難，因此針對注意力不足過動的孩子，規劃行為控制的活動是優先的。

陳震南指出，台灣ADHD盛行率為7％，可細分為注意力不足型、過動／衝動型以及混合型三類，其中以混合型為大宗，發生ADHD的原因為患者大腦神經傳導物質不足，以致沒有辦法控制自己，而出現過動、衝動等缺乏控制力的症狀。

陳震南提醒家長，切務輕忽ADHD，若無接受穩定治療，可能青春期後會有憂鬱症、焦慮症等心理問題，成年後甚至會有很多偏差行為。徐開慧建議，家長可以透過跟兄弟姊妹或同年齡相比，小孩是不是比較過動；或是老師反應有注意力不足現象，只要有一個狀況符合，建議盡早帶孩子就醫、接受專業評估。

如確定患有ADHD，6歲以前透過早期療育，治療效果最佳，一般治療的黃金時期是在國小以前為佳。