邵雨薇甫從演員斜槓作家，2022一開春年又多了TRUE TISANE代言人的新身份！她在新書中提及「夠努力了，不用加油，開心去玩就好～」，努力過後就該享受快樂、好好生活。正巧與該品牌的保養理念「保養其實不需要過度費力，用對東西就能成為一件簡單快樂的事」不謀而合。

邵雨薇大方透露自己與男友相處時，比較喜歡讓對方沒有負擔，就像該品牌一樣，簡單溫和就能很自然地融入在生活保養中，甚至會與男友討論保養心得，成為生活的樂趣。

30歲是很多人開始在意抗老的年齡關卡，對邵雨薇來說也是，加上膚質屬於混合性，也容易過敏，挑選保養品時特別在意保濕，還要溫和不刺激，「這次接下保養品代言，就是因為該品牌是運用天然草本植萃為基底，結合在地優質生化科研技術，很溫和又有感的保養配方」，保養品看起來很酷很極簡、卻又保養的很細緻，讓她一用就成鐵粉。

累積多年保養心得，邵雨薇體認到認識自己的膚質狀況後，配合對的方法與產品，能讓保養成為一件不用過度努力就很有效果的事。30歲後她早晚的保養步驟略有不同，「早上保養比較多按摩導入的手法，排除多餘水分，避免臉感覺腫腫的。而且30歲前比較少用眼霜，怕容易長肉芽；但30歲後開始重視眼周保養，現在開始會使用眼霜，讓眼周肌膚潤澤飽滿。此外，也會特別在意保濕，但會分區保養，好比臉頰強化保濕，T字部位則使用比較清爽的保養品。」