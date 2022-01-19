冬季護膚 SAWAA重啟肌膚美學 15:232022/01/19 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海藻精萃舒緩化妝水。（SAWAA提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 肌膚圖。（SAWAA提供） 海洋深度滋養精華液。（SAWAA提供） 產品質地圖。（SAWAA提供） 一眼閃過就來到了新年，一月瀰漫著過年的氣氛，開始採買新年新衣、家居除舊佈新，肌膚也該好好的呵護，從輕柔保養做為開端，首要輕柔清潔再到溫和低敏的保濕護膚。 SAWAA嚴選低敏感的海藻精粹配方，輕保養系列為珍貴的海藻精萃，法國罕見的嗜酸衣藻微藻肽的ALGAENIA®充當皮膚的保護繭，海藻精萃舒緩化妝水採用海藻精粹配方，平衡肌膚油脂分泌，護膚擦上第一道化妝水，軟化肌膚表層角質，以利後續保養品吸收更完整。海洋深度滋養精華液質地細緻親膚，使用清爽不黏膩。 保養系彩妝專家 用氣墊打造冬季發光美肌 Vigor＆Sage靈萃 打造貓狗健康飼料 #肌膚 #海藻 #護膚 #精萃 #SAWAA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Mikobeaute SPA五感美學 美麗由內而外 09:362022/01/04 生活 slapOn beauty 打造綠色簡約生活 04:102022/01/18 投資理財 太元生醫獨家專利原料 頭皮保養 04:102021/12/31 證券．權證 達科塔芬妮坐鎮頂級保養品 3姝比美掀話題 04:102022/01/18 時尚消費 愛美人士的送禮首選 3品牌推限量保養禮盒 18:252021/12/28 生活 減齡妝容必備 4品牌推水潤唇膏 一抹打造仙女唇 18:112021/12/25 生活 冬季肌膚保養 油水平衡是保濕關鍵 12:322021/12/02 生活 保溼最關鍵步驟 冬天保養必備4款乳霜 19:112022/01/04 生活 一抹肌膚立即柔焦 打造完美妝容必備這3款蜜粉 18:392022/01/04 生活 賈靜雯顧面子 無懼素顏特寫 04:102022/01/13 時尚消費 朴信惠帶球嫁牛奶肌膚人稱羨 曬這一國民美食拚胎教 07:382021/12/13 娛樂 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 桃園再增28處足跡 去過大湳市場、大潤發、搭台鐵 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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