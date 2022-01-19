肌膚圖。（SAWAA提供）

海洋深度滋養精華液。（SAWAA提供）

產品質地圖。（SAWAA提供）

一眼閃過就來到了新年，一月瀰漫著過年的氣氛，開始採買新年新衣、家居除舊佈新，肌膚也該好好的呵護，從輕柔保養做為開端，首要輕柔清潔再到溫和低敏的保濕護膚。

SAWAA嚴選低敏感的海藻精粹配方，輕保養系列為珍貴的海藻精萃，法國罕見的嗜酸衣藻微藻肽的ALGAENIA®充當皮膚的保護繭，海藻精萃舒緩化妝水採用海藻精粹配方，平衡肌膚油脂分泌，護膚擦上第一道化妝水，軟化肌膚表層角質，以利後續保養品吸收更完整。海洋深度滋養精華液質地細緻親膚，使用清爽不黏膩。