想要讓妝容更持久，少不了使用蜜粉定妝，蜜粉的粉質就成為妝容完美與否的關鍵，唯有夠細緻的粉體，才能完美定妝，呈現精緻細膩的肌膚質感。近日蘿拉蜜思、佳麗寶、CHIC CHOC推出蜜粉新品，適合一年四季使用，冬天在定妝的同時不帶來乾燥感，夏天又能有效控油，並達到修飾毛孔的效果，美肌程度更升級。

▍1.蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉 ROSE

LAURA MERCIER 蘿拉蜜思是許多台灣女生的愛用品，粉質細緻、有效控油、修飾毛孔，今年冬天更推出專為亞洲人設計，抗蠟黃、抗暗沉的粉色系蜜粉，空氣棉花糖般的粉質，妝容更細緻、更遮瑕、更柔焦，特別適用於淺色至白皙肌膚調，不死白、不泛黃、不卡粉，維持一整天完美無瑕、Baby般嫩白透亮的粉紅戀愛好氣色。

蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉ROSE高飽和色料，能在上妝時為肌膚帶來溫暖的提亮效果。（邱映慈攝）

▍2.佳麗寶Kanebo米蘭絕色蜜粉餅2022

2022年米蘭蜜粉持續提供「輕奢GR版」、「優雅米蘭版」讓消費者能多元並依照喜好自由地選擇，「輕奢GR版」外盒色澤更搶眼、閃亮，香氛也更深刻，主要香氛為頂級薔薇馨香，帶有白薔薇、大馬士革薔薇的香氣，保養成分也加倍，添加歐錦葵萃取、玻尿酸、蜂王乳精華。

佳麗寶Kanebo米蘭絕色蜜粉餅2022。（邱映慈攝）

訴求「凝潤粉體」的米蘭蜜粉餅，是帶有細微網狀結構的寒天，包覆住薄片粉體，可毫無縫隙地服貼肌膚，鎖住水分，提升服貼感。日本經過測試，就算僅使用妝前打底，並搭配米蘭絕色蜜粉餅，也能適度修飾毛孔、膚色不均，讓肌膚綻放明亮感，正是悶熱口罩妝的最佳選擇，並訴求預防粉底沾到口罩、不易脫妝、戴口罩時也能保持乾爽感。淡淡薔薇香氣也幫助提供療癒，一年四季都可使用的好感蜜粉。

米蘭絕色蜜粉餅2022。（邱映慈攝）

米蘭絕色蜜粉餅GR2022。（邱映慈攝）

▍3.CHIC CHOC空氣感蜜粉

CHIC CHOC推出全新空氣感蜜粉，可提升臉部肌膚透明感，持續光滑不乾燥，修飾肌膚毛孔問題。粉體中添加含有氨基酸的「板狀柔滑粉末」與「滑順球狀粉體」，呈現濕潤感的蜜粉型態，兩者粉質經由完美的比例調和，為肌膚帶來柔滑、服貼的使用感，並能長時間保持肌膚舒爽、輕盈、無負擔。

CHIC CHOC空氣感蜜粉。（邱映慈攝）