雖然出門戴口罩把半張臉都遮掉了，不過為了拿下口罩時依然無懈可擊，許多有化妝習慣的女生依然會使用底妝，此時更需要能夠完美貼膚、妝效持久的粉底產品，才能在口罩又悶又濕又摩擦的考驗下，持久不脫妝。LANEIGE蘭芝、迪奧、Giorgio Armani近日推出底妝新品，無論是想要韓系濾鏡底妝，或是精緻貴婦肌，都能找到合適的粉底產品。

▍1.LANEIGE蘭芝NEO型塑光感、霧感粉底液

LANEIGE蘭芝的NEO型塑底妝系列，繼之前在全球創下熱銷佳績與口碑的「小薄荷」與「小粉紅」氣墊粉餅後，回應消費者對最新最完美底妝的嚮往，將韓國最新潮流底妝秘密武器：NEO型塑霧感粉底液與NEO型塑光感粉底液直送來台。

LANEIGE蘭芝NEO型塑光感粉底液，本系列新品外觀充滿設計感，放在化妝台上賞心悅目。（邱映慈攝）

NEO型塑霧感粉底液又稱為「小綠蓋」，鎖定油性肌膚，給予耐油耐汗不脫妝、輕盈無瑕不假面、明亮鎖色不黯沉的強力支援；NEO型塑光感粉底液又稱為「小粉圓」，針對乾性肌膚也有的脫妝困擾，添加保濕精華成分讓妝容服貼、搭配恰到好處又輕盈服貼的濾鏡光。無論你是哪一種膚況，有了NEO型塑粉底液，就像是幫自己的肌膚上了韓系濾鏡一般，不僅能打造出宛如天生的半霧光雲彩肌，還能有效持妝一整天。

「小綠蓋」NEO型塑霧感粉底液適合油性肌膚，耐油耐汗，妝感輕盈又具有足夠的遮瑕力，對毛孔也具有優異的修飾效果。（邱映慈攝）

「小粉圓」NEO型塑光感粉底液適合乾性肌膚，打造持久的韓妞光澤肌。（邱映慈攝）

▍2.迪奧超完美氣墊粉餅經典NEW LOOK

全新「迪奧超完美氣墊粉餅經典NEW LOOK」延伸經典的千鳥格紋復刻圖騰，以黑白相間的色調，勾勒出高雅的立體流動輪廓，與中間的Christian Dior logo相互輝映，完美展現高訂刺繡紋理與細緻車工，嶄新詮釋經典的NEW LOOK風格，盡顯DIOR的高貴優雅氣息與時尚現代感。迪奧超完美氣墊粉餅一次滿足兩種妝效，使用過程舒適呵護肌膚，長效持妝，使肌膚時刻水感細緻，底妝綻放精緻光芒。

迪奧超完美氣墊粉餅經典NEW LOOK披上DIOR高訂經典的「千鳥格紋」緹花圖騰，完美展現高訂中細緻非凡的訂製工藝，宛若精品在手。（圖／品牌提供）

▍3.Giorgio Armani設計師全能氣墊水粉霜高訂晶鑽藍限定版

2021年Giorgio Armani重新詮釋經典藍氣墊「設計師全能氣墊水粉霜」粉盒，以全新之姿藍色晶鑽亮片亮眼登場。限定粉盒以亞曼尼高級訂製服為發想，融合頂級製服工藝，為經典藍氣墊量身訂製令人驚艷的「晶鑽藍」粉盒向時尚致敬，3D銀色LOGO更是為整體賦予層次華麗精緻感。而藍色晶鑽亮片粉盒又與藍氣墊獨家成份普魯士藍光粒子相互呼應，一掃肌膚暗沉，出場亮眼，補妝耀眼，從裡到外的容光煥發，為歲末派對拉開序幕，一路閃耀到2022。

Giorgio Armani限定粉盒以亞曼尼高級訂製服為發想靈感，打造出藍色晶鑽亮片粉盒，展現華麗精緻感。（圖／品牌提供）