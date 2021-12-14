台北101前的Dior耶誕裝飾品。（Dior提供）

Dior玫瑰金鑽石繫帶手鍊3萬400元。（Dior提供）

Dior歡慶耶誕的方式則是找來眾人同樂 －於台北101松智入口揭示巨型Dior Lucky Charms幸運星，充滿節慶感的裝飾與白色金色的色彩搭配，超有過節感。搭配Dior發表的一系列符合白金兩色的系列商品，是非常值得入手或贈禮的耶誕好選擇。

Longchamp銀色斜背包1萬3100元。（Longchamp提供）

另外針對耶誕，法國品牌Longchamp推出一系列銀色金屬亮眼包款，包身以法國經典麵包布里歐Brioche造型現身，打造出節日感強烈的夢幻禮物包。而布里歐包款可隨興使用的特性，也符合佳節隨興自在的氛圍，不管自用或送禮，都相當適合。