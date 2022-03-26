丁巧唯一襲爆乳性感婚紗驚艷全場。（羅永銘攝）

王鼎霖親吻新娘丁巧唯。（羅永銘攝）

2大演藝家族聯姻。（羅永銘攝）

電影《第九分局》導演王鼎霖和「武打甜心」丁巧唯今（26日）晚在台北文華東方酒店辦婚宴，丁巧唯身穿爆乳婚紗驚豔全場，小倆口表示早上迎娶講誓言時都哭得唏哩嘩啦，王鼎霖透露對新娘的誓言內容：「我之前夢想是導演，認識妳之後有個新的夢想就是『妳』。」新娘則說：「我會全心全意認真照顧這個家，守護他們。」

被問婚禮前一晚有睡不著嗎？新娘丁巧唯表示主要怕睡過頭，也怕水腫，「但還蠻滿意今天的狀態」，婚禮延宕3次，小倆口覺得籌備婚禮「從頭到尾」都很困難，因為飯店、餐點都很用心挑選。

王鼎霖坦言因疫情有縮減100多人，無奈僅席開38桌，「對有些人有點不好意思。」其實2人也曾想過要放棄婚宴，但王鼎霖相當堅持要舉辦一場難忘的婚宴，丁巧唯笑說自己有提議要不要只舉辦晚宴就好，但老公相當堅持，「從早上的證婚、迎娶、玩遊戲，都是他堅持要玩的，他還說『妳要圓我一個夢想。』」王鼎霖在一旁害羞的解釋：「我比較少女心。」

丁巧唯也說生產後有學一些營養師的課，為了婚禮特地瘦身，有留扣打給水腫，笑說「今天非常腫」，怕太累會水腫，所以特地先減重，目前比平常體重還少了3公斤，前一晚太過緊張，只睡2、3個小時，「很早就躺下去了，但有點認床，睡不太好。」但已過了很累的時候，目前處於很亢奮的狀態。

新人表示婚宴沒有安排兒子當花童，丁巧唯笑說：「因為他個性很激烈，怕他會吃花、拿花開始玩，他是一個很high的小孩，他不會走直線，一定會跑來跑去。」至於兒子看到像仙女的媽媽有沒有眼睛一亮，開玩笑說：「他是很愛把妹的小孩，但他對我就是沒有興趣。」

王鼎霖和丁巧唯結婚一事，被封為是2大演藝世家的結合，王鼎霖的爸爸為資深製作人王鈞，媽媽為傑星經紀公司老闆丘秀珠；而丁巧唯是知名導演丁仰國、昔日邵氏女星林秀君的女兒。