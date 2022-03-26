資深製作人王鈞的兒子王鼎霖（左）和「武打甜心」丁巧唯今晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴。（羅永銘攝）

電影《第九分局》導演王鼎霖和「武打甜心」丁巧唯今（26日）晚在台北文華東方辦婚宴，這場婚宴眾星雲集，張小燕、朱延平、胡瓜、徐乃麟、曾國城等都是座上嘉賓，已婚的邱澤是伴郎之一，一早就陪著王鼎霖迎娶，同為伴郎的姚元浩也PO出陪娶照片，新郎一身大紅龍鳳掛禮服，身旁伴郎團則西裝筆挺。

丁巧唯2020年4月宣布嫁給王鼎霖，同年10月喜獲麟兒，如今兒子Nolan1歲多，礙於疫情婚禮已延宕3次，夫妻倆今終於完成儀式，在文華東方舉辦婚宴，席開38桌，高顏值伴郎伴娘團中，藏了不少男神、女神，像是演出王鼎霖電影《第九分局》的邱澤、温貞菱，以及圈內好友姚元浩、歐陽妮妮。

特別是，剛新婚的邱澤擔任伴郎，據悉，他受邀時還未婚，王鼎霖笑說：「這代表婚禮延宕多少次了。」不擔心沖喜？「不會，最重要是好朋友祝福，很好的兄弟，他幫助我完成電影夢。」

他還透露邱澤受邀當伴郎時一口就答應，丁巧唯也說邱澤跟她也有些淵源，媽媽林秀君演過邱澤的媽媽，也會叫她父母媽咪、爸爸。問邱澤求婚時王鼎霖也在場嗎？他沒正面回應，僅說：「我知道消息時，為他開心。」稱有邀請許瑋甯，但不知道會不會到場。

王鼎霖和丁巧唯結婚一事，被封為是2大演藝世家的結合，王鼎霖的爸爸為資深製作人王鈞，媽媽為傑星經紀公司老闆丘秀珠；而丁巧唯是知名導演丁仰國、昔日邵氏女星林秀君的女兒。