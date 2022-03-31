42歲陳喬恩和小9歲馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）交往2年多，今(31日)終於修成正果登記結婚，小倆口稍早也在社群發文，曬出婚戒合照發聲「簡單而不少，有你在身邊正好，身在福中，知福」。

而陳喬恩也透過經紀人回應《中時》:「非常謝謝大家的關心跟祝福，我們很開心，其實Alan去年在我生日的時候就已經求婚了，當時答應了，但因為疫情的種種原因，我們沒有在去年辦理，就這樣時光匆匆一年就過去了。今天這個好日子好時間是Ａlan的爸爸給的，我們就決定去登記。」

她也透露家人朋友們都很喜歡Alan，「感覺他來台灣兩年，交的朋友都比我還多。」至於大家關心是否會舉行婚禮，她也表示還是要看疫情的狀況，「可能籌備上會延後，不過因為我是個很隨性的人，說不定那天就辦婚禮了。歲月如梭啊，所以大家要珍惜眼前人～再次謝謝大家的關心與祝福～我們結婚了～」。

陳喬恩和Alan在戀愛節目相識後交往，本來外界也不看好，認為她大男方9歲，加上知名度落差大，而外型帥氣的Alan看起來容易花心，不少人都認為她們很快就會分手，但Alan不僅願意為愛飛來台定居，還會親自下廚寵女友，也讓他贏得陳喬恩芳心，並於今天登記結婚，2年多戀情修成正果。