妻子，露出靦腆微笑，孫藝真難掩開心幸福情緒全程燦笑，看起來非常幸福，另也曝光一套深U白色婚紗，搭配夢幻的蓬蓬裙、巨大花束，彷彿將像童話中公主與王子的婚禮。

玄彬、孫藝真首次曝光的婚紗照中，分別選擇級婚紗禮服品牌Vera Wang以及ELIE SAAB作品，兩品牌皆為法國高級時裝公會承認的高訂品牌，一套斜肩薄紗營造仙氣、另一套則用U型婚紗露出鎖骨，看得出她對於經典款式的喜愛，搭配背景中的巨大花環、花束，將整體氛圍打造地更加高雅、甜美。

婚禮就在3月31日韓國時間下午4點舉行，地點就在首爾華克山莊酒店的ASTON House舉辦私人婚禮，夫妻倆事業量也且各有時尚品牌代言，孫藝珍自2021年初成為義大利時尚品牌VALENTINO的韓國形象代言人，玄彬則是Loro Piana首位品牌大使，也讓外界不經猜測，婚禮上其他造型行是否為兩品牌位巨星量身打造的禮服，後續都必須等典禮開始後才能正式揭曉。

至於外界好奇的賓客名單，也逐一公布，據悉男方賓客會是安聖基、朱鎮模、朴重勳、池珍熙、金宣兒、河智苑、李沇熹、潤娥等人；女方賓客則有宋玧妸、李珉廷、嚴志媛、吳允兒和孔曉振，曾與孫藝真合作「經常請吃飯的漂亮姐姐」丁海寅也在出席名單之列，至於與玄彬有17年交情的好友張東健會上台致詞，他的明星老婆高素榮同樣也會受邀出席。