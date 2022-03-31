南韓「迫降CP」玄彬、孫藝真，於2018年一同拍攝電影《極致對決》結緣，2019年再度合作夯劇《愛的迫降》擦出愛的火花，日前更宣布即將在高級飯店中的「最美空中花園」完成浪漫的世紀婚禮。而在婚禮前夕，兩人對於相關話題都十分低調，就連婚禮細節也保密到家，而今（31）日上午10點完婚的兩人，相關細節也一一曝光。

根據南韓媒體報導，玄彬與孫藝真無論是談戀愛還是結婚，都想維持一貫的低調，因此選中高級飯店華克山莊內的「Aston House」，該場地不僅可以眺望漢江美景，還設有獨立大門與車道，也會有專門保全一一確認賓客身分，隱私做到滴水不漏，是許多明星夫妻的婚禮場地首選，像是裴勇俊、朴秀真夫妻，池晟、李寶英夫妻以及Sean、鄭惠英等明星夫妻都在這裡舉辦婚禮。

今日即將完婚的兩人，對於賓客名單雖然同樣保密到家，但據傳替孫藝真負責妝髮的，是由與她合作多年的「Jennyhouse」負責，玄彬也找來了有多年交情的好友張東健上台致詞，而張東健的明星老婆高素榮同樣也會受邀出席，另外還有先前已率先在IG上偷偷曝光兩人喜帖的前足球國手李同國也會參加。

而身為兩人紅娘的《愛的迫降》編劇朴智恩當然也會是受邀嘉賓之一，外傳還將會邀請孫藝真的「姊妹淘」李珉廷、孔孝真、宋允兒、吳允兒、嚴智苑等人出席；先前因演出《失速列車2：感染半島》再度爆紅的李貞賢，則是懷孕在身可能將無法參加好友婚禮，不過光是這些名單就讓許多粉絲興奮不已，他們的婚禮也將如星光大道一般星光熠熠。