資深藝人方駿能演戲能主持，最為人所熟知的，是擔綱長壽綜藝《天天開心》的節目主持人，用機智對話與搞笑短劇陪伴眾人度過中午放飯時光，也是許多人心目中的回憶殺節目，而今年已經72歲的方駿已經好久沒現身，最近因為兒子結婚，喜宴當天的照片被星友曝光，眾人才又得以看見方駿，他的近照曝光後其狀態也引起議論。

方駿在台灣演藝圈耕耘數十年，帶給大家無數歡樂，而私生活方面，方駿有過2段婚姻，2006年與小自己20歲的妻子髮型師張雅萍再婚，日子過得滋潤幸福，但甜蜜夫妻情僅維持10年，2015年夫妻倆結伴去做健檢，方駿一切健康，但張雅萍卻被診斷出胃癌3期，確診後約半年就撒手人寰，他自此無心演藝工作，因人生鉅變好長一段時間沒出現在螢光幕前，但為了照顧孩子的生活，方駿勉強打起精神，轉換跑道低調投資經營副業來維持生活。

方駿的小女兒Paddy如今已長成美麗的少女。(翻攝自周嘉麗臉書)

如今方駿已經72歲，終於再度迎來難得的人生喜事，與他們夫妻交情很好的女星周嘉麗，昨天(4/3)在臉書分享一系列吃喜酒的照片，原來是方駿的兒子娶媳婦，新娘不但性感美麗，她還跟方駿的小女兒Paddy合照，當年的小女孩暴風抽高，如今已經是亭亭玉立的美少女了。

72歲的方駿近況曝光，幫兒子完成終身大事，狀態看起來很不錯。(取材自周嘉麗臉書)

至於方駿，喜宴當天則是笑容滿面，身材挺拔硬朗，精神跟氣色看上去都相當不錯，看不出來已經72歲，周嘉麗也發表感言，表示看到方駿大哥幫兒子完成終身大事，這場喜宴呈現爆場狀態，現場貴賓雲集，很給面子都出席還吃到最後一道菜才退場，「駿哥，就剩下最小的女兒，她的終身大事完成，你就可享福了喔」，身為摯友真的很替他開心。