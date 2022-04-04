演藝圈辣媽代表劉香慈在4月1日愚人節曬肚驚曝，自己中了病毒，「這是水痘病毒所引起的帶狀皰疹」，所幸劉香慈經過休養後，她稍早則在網曬掀衣照，劉香慈報平安並分享近況，她反而感謝病毒：「要謝謝你長在肚子上、讓我能早期發現」。

劉香慈在1日發文驚曝，肚子紅疹照，並表示自己中了病毒，「這是水痘病毒所引起的帶狀皰疹」，劉香慈也提到，她這兩個星期都有強烈的疲倦感，她原以為是晚上照顧孩子淺眠，加上上表演課，很努力想把有趣的想像情境表現出來，導致她每天上午都會精神不繼。

而帶狀皰疹俗稱皮蛇，有朋友還向劉香慈分享，痛起來會苦不堪言，也讓劉香慈無奈直呼，這個連假自己要乖乖吃藥、和病毒和平共處。而劉香慈經過休養後，她稍早則在網曬掀衣照，只見劉香慈腹部的傷口已恢復了許多，劉香慈更發文感謝病毒：「謝謝你放過我，謝謝你沒有讓我太難受，謝謝你提醒我壓力太大、免疫力下降了，謝謝你沒有打敗我、讓我有喘息的機會」。

劉香慈慶幸，帶狀皰疹是長在肚子上，讓她能即早發現，「謝謝你讓我在連假還能當一個有活力的母親」，網友看了都替劉香慈開心：「免疫力下降，真的要顧好」、「恢復了，讚喔！」、「早日康復」，還有人歪樓稱讚：「好美的小蠻腰」、「身材真好」。