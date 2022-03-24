中職33年開幕戰於4月2日開打，統一獅隊將作客洲際迎戰中信兄弟，透過熱身賽輪值後，總教練林岳平預計上半季有6名先發本土投手，其中以胡智為、施子謙及江辰晏近況調整最佳，開幕戰將由3人擇1扛起先發投手大任。

獅隊洋投抵台時間較晚，開季先發輪值預計將由本土投手扛起，經過這段時間的熱身賽調整及觀察，「餅總」列出上半季6名本土先發投手人選，包括胡智為、施子謙、江辰晏、古林睿煬、潘威倫及姚杰宏。

2021年季中加入獅隊的胡智為，過去在美國職棒多以中繼或救援身分做春訓準備，今年為站穩一軍先發角色，他也做了許多功課，熱身賽期間最快球速151公里，無論體能或技術上，與教練團持續討論，透過完整春訓訓練調整，就是要以最好的狀況迎接開季，期許自己今年的成績能夠更加穩定。

另一名競爭開幕先發投手的施子謙，去年多在一、二軍浮沉，甚至一度調整到中繼角色，今年捲土重來，不僅要找回自己2018年新人王的身手，增強投球穩定性與競爭力。

施子謙認為自己雖不是速球派選手，但要以控球作為優勢，進入一軍輪值，也剛好今年教練一色優回歸，施子謙想從他身上挖掘更多訓練方式，讓自己能力更加精進。

至於備受期待的年輕火球男古林睿煬，因熱身賽期間因恢復狀況不如預期，曾跳過先發輪值，因此林岳平設定他做為第5號先發；至於40歲老將潘威倫，不僅是中華職棒勝投紀錄保持人，無論先發場次、投球局數與投球數都是聯盟第一人，今年是他第20個球季，要挑戰生涯150勝和3萬球里程碑。

牛棚方面，備受期待的新人投手劉予承，150公里的剛猛球速獲得餅總青睞，熱身賽火球連發霸氣十足，唯一令人擔憂是控球與頻繁出賽後的恢復能力，是他在一軍的最大考驗。

至於去年倚賴的兩位中繼投手鄭鈞仁與吳承諭，由於去年投球數較多，超過身體負荷，趕不及開季，教練團給與他們較多時間準備，空缺則由王鏡銘、邱浩均補上。