統一獅24日與中信兄弟在官辦熱身賽交手，「嘟嘟」潘威倫先發4局失4分（1責失），獅隊也在此役「開箱」洋炮羅薩，他在熱身賽首戰3打數1安打，獅隊在9局上靠著陳重廷關鍵安打打回追平分，最終兩隊以5比5握手言和。

潘威倫本季重回先發角色，今天他在熱身賽先發，一下場就先被王威晨敲二壘安打，福來喜飛球出局後被許基宏敲安，之後又投出觸身球，首局丟掉2分，總計他共用64球投4局，被敲5支安打失4分（1責失），投出1次三振、1保送。

獅隊也在今天「開箱」新洋炮羅薩，他在熱身賽首度出賽3打席1安打，另有1次保送；胡金龍擔任先發左外野手、打第3棒，但僅上場1局、打1打數就退場。

兄弟此役推出洋投象魔力先發，前2局他只對蘇智傑投出保送上壘，但第3局卻出現亂流，被林岱安、蘇修銓、陳傑憲、羅薩連續敲安，單局被敲6安失4分，投完4局後就退場休息。

兄弟接續換上李振昌、楊志龍、黃恩賜、王奕凱及吳俊偉，5人各分擔1局投球，只有吳俊偉在9局被敲2安、失1分。另場樂天桃猿與富邦悍將在嘉義市的熱身賽則因天候不佳，經勘查場地後，確認不適宜進行比賽，決定比賽取消。