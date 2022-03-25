富邦悍將25日出戰味全龍，上演土洋王牌對決，江少慶、布里悍都繳出先發4局失1分的表現，此役富邦還「開箱」新洋投艾思凱，但他中繼1局被敲5安、失3分，終場以1比5不敵龍隊。

江少慶今天首度在官辦熱身賽登板，先發4局投71球，投出4次三振、沒有四壞球，被敲5支安打失1分非責失。

江少慶退場後，富邦5局換上江國豪，他只用10球就解決3人，但今天首度在中職熱身賽出賽的艾思凱三振吉力吉撈．鞏冠後，李凱威敲安、保送劉基鴻後，又接連被陳品捷、拿莫．伊漾、林孝程、郭天信敲安，單局失掉3分，龍隊也靠著這局奠定勝基，最終拿下官辦熱身賽3連勝。

龍隊回鍋的洋投布里悍先發4局用42球，投出4次三振、被敲3安、失1分，接續登場的林逸達、劉昱言、呂偉晟、王玉譜、陳冠偉各投1局皆無失分。

另場統一獅與樂天桃猿的熱身賽，獅隊先發投手胡智為5局被敲4支安打，投出三振、四壞球各1次，失1分，打線則有蘇智傑、姚雨翔開轟，終場以5比3勝出。