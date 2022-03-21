洋投索沙今年改披樂天桃猿戰袍，目前正在進行自主健康管理的他，在21日首度進牛棚，練投約38球，「身體比我想像的還進入狀況。」不過來台時間較晚的他，坦言趕不上開季，預計還需要20幾天的時間，會在和投手教練許銘傑討論。

索沙去年效力富邦悍將，去年只在一軍出賽2場，就因膝蓋前十字韌帶受傷提前報銷，受傷後相隔8個月在冬季聯盟出賽，他坦言許久未出賽，身體、投球感覺都還需要一點時間恢復，「但心態更強大了，我很想要復出。」

今天索沙也首度進牛棚，練投約38球，「訓練進度越來越好，身體也比我想像的進入狀況。」他在後天將完成自主健康管理、與球隊會合，但他也坦言自己趕不上開季，還需要與投手教練討論後才能知道出賽時間點。

能在回台打球，雖然身上所穿的球衣換了一件，但索沙也與富邦前隊友高國輝、林琨笙保持聯繫，也知道表弟優瑪獲得續約，他笑著說：「場下我們是家人，但到了場上就不是了。」

今年除了桃猿，各隊都找來洋炮，索沙說，自己與兄弟福來喜、統一獅羅薩都是舊識，曾當過隊友，「他們都是很不錯的球員，但其實本土打者也不差。」

索沙認為，中職本土打者水準一直在成長，加上台灣環境越來越好，選手應該有更多表現的機會，他認為現在中職只有5隊真的太少了，但聽聞媒體說即將有第6隊加入，索沙仍覺得不夠，「我們需要10隊才夠，台灣有很多好手，中職至少要10隊。」