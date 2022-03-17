富邦悍將江少慶17日再度登板先發，面對味全龍隊他用50球先發3局被敲2安，包含張祐銘的全壘打、失2分，最快球速148公里。

中職新球季官辦熱身賽將於19日展開，今天是各隊最後一場自辦熱身賽，江少慶4天前首度在熱身賽實戰，他先發2局無失分、最快球速150公里，今天再度先發，投球局數也增加。

首局江少慶讓龍隊3上3下，第2局1出局後被劉基鴻敲出本場首安，但他接著讓拿莫．伊漾、張政禹都擊成飛球出局。

第3局江少慶續投，他一上場就先保送吳東融，接下來被張祐銘敲出右外野全壘打，但他隨即回穩，讓林孝程敲出左外野飛球出局，再三振林智勝，最後讓陳品捷擊出中外野飛球。

總計江少慶共用50球投3局，投出1次三振、1保送，被敲2支安打、失2分，最快球速148公里。左投陳仕朋在中繼3局，投出2次三振、2保送，被敲1安、無失分。

而龍隊最終以4比7落敗，全部得分都靠全壘打拿下，分別是張祐銘3局2分炮及劉基鴻在4局從洪聖欽手中開轟；「老皮」林羿豪在9局登板，被敲1支安打、投出1保送、無失分。

味全龍張祐銘敲出2分炮。（味全龍提供）