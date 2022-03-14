樂天女孩春訓於11日展開，14日舉辦媒體見面會，22位成員加上6位練習生全部現身，加上團長壯壯、Rina以及MC沐姸、艾融，啦啦隊氣勢強大，樂天桃猿領隊浦韋青至現場發放開訓紅包，宣布新球季由「籃籃」籃靖玟續任隊長，岱縈和筠熹也連任副隊長。
浦韋青宣布，今年將推出「樂天女孩官方粉絲俱樂部RKG fc」會員，申請入會除了可獲得價值超過1500元的會員專屬限定商品「香香盒」外，還有許多會員限定福利，如參加樂天女孩單曲發表會、女孩主題日活動優先參加權等好康，除此之外，粉絲們更能選擇自己喜愛的女孩卡面，預計將於18日開始招募。
連任隊長的「籃籃」致詞時先喊話：「媽！我連任了！」，她說：「非常開心球團讓我繼續擔任隊長，謝謝大家的信任，雖然去年因為疫情沒辦法常與球迷見面，但今年我們還是會繼續帶來更多舞蹈，豪華陣容帶給大家全新感受。」
領隊浦韋青也宣布由「籃籃」擔任俱樂部CEO，她也現場喊出希望能好招500名「籃粉」能加入俱樂部，讓她達成KPI。浦韋青表示，從樂天入主球隊後就有想要成立俱樂部的想法，無奈近幾年受到疫情影響，「桃猿也需要新的行銷點，今年經紀部門提出就很支持，也正好在今年推出新的東西。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。