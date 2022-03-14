樂天女孩14日舉行記者見面會，22名成員加上6名練習生、2名應援團女團長等人全員出席。（陳怡誠攝）

樂天女孩春訓於11日展開，14日舉辦媒體見面會，22位成員加上6位練習生全部現身，加上團長壯壯、Rina以及MC沐姸、艾融，啦啦隊氣勢強大，樂天桃猿領隊浦韋青至現場發放開訓紅包，宣布新球季由「籃籃」籃靖玟續任隊長，岱縈和筠熹也連任副隊長。

浦韋青宣布，今年將推出「樂天女孩官方粉絲俱樂部RKG fc」會員，申請入會除了可獲得價值超過1500元的會員專屬限定商品「香香盒」外，還有許多會員限定福利，如參加樂天女孩單曲發表會、女孩主題日活動優先參加權等好康，除此之外，粉絲們更能選擇自己喜愛的女孩卡面，預計將於18日開始招募。

連任隊長的「籃籃」致詞時先喊話：「媽！我連任了！」，她說：「非常開心球團讓我繼續擔任隊長，謝謝大家的信任，雖然去年因為疫情沒辦法常與球迷見面，但今年我們還是會繼續帶來更多舞蹈，豪華陣容帶給大家全新感受。」

領隊浦韋青也宣布由「籃籃」擔任俱樂部CEO，她也現場喊出希望能好招500名「籃粉」能加入俱樂部，讓她達成KPI。浦韋青表示，從樂天入主球隊後就有想要成立俱樂部的想法，無奈近幾年受到疫情影響，「桃猿也需要新的行銷點，今年經紀部門提出就很支持，也正好在今年推出新的東西。」

樂天女孩14日舉行開訓記者會，領隊浦韋青（中）先送上開工紅包。（陳怡誠攝）