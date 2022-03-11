離台3年中，日籍教練一色優心中始終掛念統一獅隊老戰友，去年在總教練林岳平邀請下，決定重新加入獅隊教練團陣營，他笑說自己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手，才能知道如何因材施教，找出適合每位選手的訓練，讓大家能在場上拿出最好表現。

現年50歲的一色優在職棒8年（1997年）就跟著時任和信鯨教練李來發來台出任體能教練，2003年加入獅隊教練團，一待就是16年，2018年球季結束後與老婆赴美國西雅圖創業、開拉麵店，但他始終心繫獅隊戰友。

2020年起，「餅總」及首席教練高志綱就多次邀約一色優回鍋，但當時他還有些其他考量因而婉拒，在2021年林岳平又再度提出邀請時，一色優笑說「緣分到了」，決定回台擔任獅隊一、二軍綜合指導教練。

經過隔離與自主健康管理後，3月3日一色優回到球場正式投入工作，離開獅隊3年，他坦言看到選手覺得既熟悉又陌生，不僅是陣容中增加許多新的球員，他笑說自己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每位選手，畢竟經過3年，每個人都有些改變，他自己也不例外，要去了解每個選手才能知道如何因材施教，找出適合每位選手的訓練，讓大家能在場上拿出最好表現。

這位球員口中的最佳心靈導師回歸，「大學長」高國慶立刻直球向一色優示愛告白，他也發現一色優又有許多新的訓練或放鬆方式，讓大家都迫不及待向他挖寶。而年輕球員們也開始嘗試赤腳在外野散步，這是一色優教給大家接地氣、放電方式。