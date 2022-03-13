富邦悍將陳鴻文首度在熱身賽出賽。（富邦悍將提供）

富邦悍將13日進行藍白隊內賽，兩隊只打6局，藍隊靠著申皓瑋2分炮帶起攻勢，單局攻下4分，終場藍隊以7比2擊敗白隊；白隊先發投手陳鴻文首度熱身賽出賽，他投3局被敲8安、失5分。

富邦金日本要與統一獅隊交手，但獅隊因臨時調整行程取消，也讓今天的比賽成為今年首場藍白隊內賽，白隊由林哲瑄領軍，藍隊則是張進德擔任隊長，雙方進行6局賽事、先發打線10人次，藍隊由洪聖欽先發、白隊則是陳鴻文掛帥。

藍隊首局1出局後，范國宸、張進德、霸帝士連續敲安先下一城，第3局1出局後攻勢再起，林琨笙安打上壘，申皓瑋再補上左外野全壘打，藍隊單局5支安打攻下4分，終場就以5分差獲勝。

陳鴻文今天熱身賽首度出賽，先發3局共投53球，被敲8支安打包含申皓瑋的1發2分炮、投出2次三振、失5分。霸帝士此役3打數2安打，目前熱身賽出賽4場，場場都有雙安表現。

而今天現場湧入3000多位球迷進場看球，Fubon Angels新成員維心、Kesha、沁沁、奶昔和重新回鍋的蓁蓁，在嘉義市球場的看台與現場球迷進行應援互動。比賽結束後，洋將霸帝士、林琨笙和范玉禹上看台與球迷同樂，感謝球迷進場為富邦加油。