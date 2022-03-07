富邦悍將洋炮霸帝士出關後首度與球隊一同訓練，他在7日下午的打擊練習中頻頻開轟，好表現讓教練團、隊友們都驚嘆，總教練丘昌榮表示，看起來他是很有力量的，希望能盡快安排他實戰，應該會在15日以後。

現年30歲的霸帝士今年來台打球，過去他曾待過日本職棒，在2019年效力廣島東洋鯉魚隊單季打出26轟，去年5至8月在墨西哥聯盟出賽66場也擊出19支全壘打，長程火力受到矚目。

霸帝士今天與球隊一同進行打擊訓練，也到三壘守備小試身手，在打擊練習時頻頻將球打出全壘打牆外，但練習結束後被問到自己目前的身手狀況，笑著說大約只到70%的實力，「現在每天的練習狀況漸入佳境，也很滿意自己今天的打擊表現。」

過去有過日職經驗，也讓霸帝士對其他亞洲職棒感興趣，因此選擇來台體驗不同的職棒環境，好友前中信兄弟羅傑斯也有與他分享中職經驗，「他有跟我說一下台灣的狀況，環境滿好的，如果我以野手身分來台應該會有很好的表現。」

今天首度看霸帝士打擊練習，丘總也留下深刻印象，「看起來滿有力量的，過去他有日職經驗，應該也會滿習慣亞洲配球模式，也期待他能有過去單季26轟的身手。」今天教練團也有與他開會討論，明天霸帝士將會進行Live BP，若一切順利的話，最快應該15日後在自辦熱身賽亮相。

聽聞霸帝士今天只用7成力就頻頻開轟，「丘哥」說：「實戰能打的出來比較重要，要給他多一點時間去做調整，跟投手不太一樣。」是否怕大家先「舒服」霸帝士？他笑著說：「他可能不知道舒服這2個字的意思，不然怕他會太在意，我們要一步一步先慢慢來。」