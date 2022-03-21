樂天桃猿迎接新球季，Rakuten生態圈為全猿主場提升服務，除了引進日職姊妹隊東北樂天金鷲熱門特色座席，全新「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿席BOX SEAT」外，美食街推出多元支付，讓球迷看球體驗RISE UP。

猿隊主場開幕戰將於4月5日登場，桃園球場美食街服務再升級，美食街品牌大牌雲集，多元支付工具更好用，球迷朋友在球場時只要一機（卡）在手，食品商品就能全部到手，讓球迷在購物時不用再找零錢，在防疫期間避免非必要接觸。

除了全猿主場食商服務提升外，球場改建也在今年再前進，「尊猿席ROYAL SEAT」由內野東下A區13排前改建而成，採用樂天生命球場宮城同款高級舒適獨立座椅，絕佳本後視野能近距離欣賞桃猿男兒英姿，更享有飲料暢飲服務。

「團猿席BOX SEAT」分別設置於內野一壘側8間及上層看臺8間共16間，為兼具熱血臨場感與私人舒適空間的全新開放式包廂。一壘團猿席BOX SEAT位於東下G/H區上排位置，鄰近舞台熱區能充分感受應援樂氣，舒適沙發與沿牆站立桌位，讓你坐著看、站著看、來BOX SEAT就是要你好看。上層團猿席BOX SEAT位於東西上B/C區前排位置，設有八人席4間與十人席4間。居高臨下的廣闊視野，坐擁露台沙發的悠閒、或趴杆盡情樂力吶喊，期待相揪10號隊友們一起進場同樂！

樂天桃猿季後進行球場改建，內野東下A區13排前改建為「尊猿席ROYAL SEAT」。（毛琬婷攝）