中信兄弟終結者李振昌在去年季後動刀清除右手肘骨刺，經過這段間的復健，24日首度在熱身賽登板，最快球速146公里，他自認狀況超乎預期，不過現在還差決勝球，就能找回百分百狀態。

李振昌季後與詹子賢一同動刀清除手肘骨刺，但相較於隊友復原進度較快，已在熱身賽出賽多場，李振昌直到昨天才首度實戰，中繼1局無失分，只用12球就解決3名打者。

久違踏上投手丘比賽，李振昌自評狀況還未到百分百，「決勝球還丟不出來，速度也只約7、8成。不過昨天丟完，今天手也不會很痠，代表手的強度慢慢回來。」

昨天1局投球中，李振昌最快球速146公里，也讓他覺得超乎預期，「本來以為速度會很慢，能否趕上開季就看林桑（林威助）那邊的安排，我就盡量加油，按照自己的步調調整。」

今天兄弟以中職總冠軍隊伍身分前進總統府，這也是李振昌繼2006年杜哈亞運後，生涯第2度接受總統召見，不過全隊一早從南部北上，早起讓他有些疲累，也讓他自曝沒有認真聽長官致詞，「有點打瞌睡。」