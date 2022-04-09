一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽，於4月5日在台北振興醫院辭世，享年80歲，女兒王馨平宣布噩耗時，也曬出他年輕時英俊挺拔的照片，不捨表示：「我們永遠懷念父親，亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形像， 將永存於電影歷史及影迷心中」，如今她也從香港飛回台北處理父親後事，目前正在進行隔離。

王羽生病時，由於王馨平住在香港，妹妹王美怡則在加拿大，主要由二女兒王加露照顧，根據《明報》報導，王馨平透過視訊見過父親王羽最後一面，便從香港飛回台北處理後事，目前抵達台北正在進行隔離，她在社群網站曬出面對窗外做瑜珈的照片，接著跟所有關心她的人報告近況：「回台北旅途非常順利，隔離的環境也很舒適，謝謝大家掛心」，接著強調：「香港的限聚仍十分嚴謹，便製作每周最新的瑜伽練習，希望提供讓大家保持正能量」。

王馨平目前負責處理告別式相關事項，原本礙於疫情嚴峻，不想太勞煩大家，表示和妹妹商討怎樣的做法才是最好，稍早便在臉書公布告別式相關消息，她表示將於4月28日於臺北市大安區新生南路三段86號為舉辦追思禮拜。敬邀至親好友一起追思懷念，並向這段時間獻上關心的所有人致上最高敬意。

對此，網友也紛紛留言：「感謝你的付出，多多保重」、「面對這種情況，依舊不忘付出，王大俠是台灣人心中永遠的大俠」、「妳要多保重喔 ，王大俠已到了更好的地方」、「保重，先處理好家事為優先」。