42歲日籍女星佐藤麻衣8年前閃婚嫁給台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，近年她帶著兩人所生的兒子「小王子」回到日本生活，神隱多年的她最近全面復出社群網站，更開了新IG帳號分享近況，昨(13日)她透露看了不該看的東西，原來是介紹台灣美食的影音，害她半夜肚子餓，想念台灣的夜市小吃跟蔥油餅。

麻衣2014年閃嫁王泉仁成為豪門媳婦，隔年生下一子，2017年卻傳出兩人感情生變，男方不回家讓獨自撫養孩子的麻衣過起「偽單親」的生活，為了保護兒子，麻衣在傳出婚變不久後就火速帶孩子回娘家日本生活，寫下：「媒體寫的亂七八糟，回來日本很peace，我們在日本自由自在。」

麻衣曬出露美背照。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

去年底王泉仁傳出疑似三婚，迎娶空姐女友並將生下愛的結晶，但宏仁集團已否認，麻衣罕見打破沉默為自己發聲，強調：「一件事實我要說，我們沒有離婚」，而最近兒子終於從幼稚園畢業將上小學，開始有多一點個人時間的麻衣便開設了新IG帳號和網友互動，友人澄清，麻衣目前沒有復出台灣演藝圈計畫，在日本藝能界復出的可能性還比較大，否認會回台灣工作。

麻衣自曝深夜看了不該看的東西。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

昨麻衣曬出深夜自己煎了蔥油餅的美食照，說：「深夜⋯我看了不該看的東西。好想吃」，網友替她打氣說：「想念妳，願一切平安順心」、「回來台灣，就有很多蔥油餅可以吃了」。而麻衣更在IG限動曬出自己穿新衣服的全身背影照片，可見她身材依舊凹凸有致，留著一頭浪漫長捲髮，背後的蝴蝶結設計襯托出雪白美背，依舊是位超級美媽媽。