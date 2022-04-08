台中市66歲余姓婦人日前凌晨突然發現未足月男孫，竟臉色蒼白、呼吸微弱疑似休克，她驚慌失措，衝到第一分局公益派出所求助，警方立即出動警車協助開道，火速3分半鐘護送男嬰抵達醫院救治，平安脫離險境。

余婦因寒流來襲，入夜後氣溫驟降，擔心金孫受風寒感冒，凌晨4時許起身查看，驚見金孫竟臉色蒼白、呼吸微弱，疑似溢奶造成休克，余婦驚嚇不知所措，抱著孫子由家人開車出門就醫，行經住家附近的公益派出所，余婦索性緊急向警方求助，拜託協助盡速護送到醫院救治。

警方開警車一路鳴笛火速為開道，原本到院路程需經過數個交通號誌，初估約需耗時10分鐘，在警車鳴笛開道下，短短3分半鐘就抵達醫院就醫，經醫院緊急救治後，男嬰隔天即順利出院。

家屬一再向警方致謝，余婦表示，幸好有熱心警方開道護送，迅速護送金孫抵達醫院，未耽誤黃金救治時間，並平安脫離險境。

第一分局呼籲，民眾如遇有疾病及救護等緊急情況，可優先撥打「119」，交由救護人員於第一時間施以適當的緊急處置，把握住黃金搶救時間。