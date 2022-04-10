家住桃園市平鎮區的5歲溫姓女童，因在家玩耍時不慎撞到頭部，女童的父親等不及救護車到來，急的自己駕車將女童送醫救治，無奈被迫塞在車陣之中，幸好遇上巡邏員警協助開道，並以最安全快速方法協助女童送醫，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮交通分隊分隊長曾國樑表示，家住平鎮區的溫姓女童，9日下午在家玩耍時，不慎撞傷頭部，造成嚴重撕裂傷，女童的父親見狀，顧不得打電話請求救護，就趕緊將女兒抱上車，想要自行駕車送醫。

無奈遇上塞車，著急的溫男被塞在車陣當中，看著表情痛苦的女兒，心急如焚卻又無能為力，此時溫男見到員警經過，顧不得路上都是車，趕緊跑下車向員警求助，警方了解原委後二話不說，立即協助女童父親開道送醫。

所幸在員警安全又快速的協助下，平安送抵衛生福利部桃園醫院，讓原本需要近30分鐘的車程，縮短至10分鐘，女童經過醫院緊急救護，幸無大礙，溫男見到女兒無恙後，總算鬆了一口氣，並含著淚光頻頻向員警道謝。