女星艾莉絲結束與日籍前夫的婚姻後，帶著女兒帶著女兒梨梨醬旅居法國，不但創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，婚後生下可愛的兒子威廉弟，一家四口生活非常幸福，而艾莉絲也常在社群分享育兒日常，昨天(4/13)她表示陪伴女兒複習期中考，看見孩子在社會科目上某一題的回答，覺得哭笑不得，表示：「這樣好像也有點道理耶」。

時間過得很快，艾莉絲的大女兒梨梨醬，已經是小學三年級的學生了，艾莉絲昨天在臉書po文，透露梨梨醬即將期中考，她陪伴孩子複習，「三年級社會考卷上出現這一題，女（兒）的答案讓我哭笑不得」，題目是主人公小如的媽媽覺得她花錢沒有計畫，因此要求她記錄每天的花費，去檢討哪些錢該花、哪些不該，列出4個小如的日常記錄，希望考生選出「不必要的消費」。

這題列出4個選項，分別是選項甲「上學前買麵包和牛奶」、選項乙「購買製作海報要用的色紙」、選項丙「看同學買貼紙也跟著買一張」及選項丁「搭捷運儲值100元」，梨梨醬竟然選了「甲」，理由是「因為是吃的」。

艾莉絲看了不禁傻眼，直呼：「到底是什麼神奇貼紙，寧願餓肚子也要買下去」，推理可能是因為家裡隨時都準備了食物，媽媽也天天把早餐準備好，所以去便利商店買早餐很浪費錢，「欸？這樣好像也有點道理耶！」，笑稱梨梨醬過的是「沒有標準答案的人生」，眾網友看了也覺得很有感，紛紛留言「小孩太有趣惹！永遠令我們驚喜～」、「不能算她錯」、「很實在的答案，貼近生活」，有人提出題目應該修正，畢竟每個人定義不同，「沒有一定正確的答案啊」。