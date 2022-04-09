1名女網友在《Dcard》哭訴，她和老公結婚5年，偷看老公手機時發現他和A女有密切往來，問他2人是什麼關係，老公卻不斷狡辯，真的沒什麼，普通聊天而已，但事後卻把手機密碼改掉，原PO抓狂發文詢問大家：「到底怎樣的程度算曖昧出軌」，貼文一出引起網友熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文寫下，她和老公在一起5年，有個1歲大的孩子，日子還算安穩，去年她偷看老公手機時發現，老公和A女聊很來，明明平時不太會回訊息，卻和A女連吃飯都拍照跟對方分享，甚至還將對方line名稱改的很曖昧，叫「小XX」。

原PO發現後當場抓狂，要老公好好解釋，不料對方卻回普通聊天而已，真的沒什麼，事後老公還將手機密碼改掉，原PO覺得自己遭到背叛，問老公要A女還是家庭，老公不願答覆，令她崩潰詢問網友們：「到底怎樣的程度算曖昧出軌，是我太保守嗎？」

網友們看到後紛紛留言：「吵到公婆爸媽來關切啊」、「都結婚了還在穩聊，說不定女生根本不知道他結婚了有夠衰」、「信任已經破滅，對方也沒有要挽回

那就放自己一條生路吧」、「這不是曖昧出軌那什麼才叫曖昧出軌？只有特別的人才會給特別的暱稱，只有特別的人才會有特別的待遇」。

但也有人主觀的告訴原PO「雖然看起來的確是你的老公有點問題，但其實有些時候再親密的人也會有難以開口的心事，而對外人提起時卻可以長篇大論，不見得是外遇或是出軌，也許只是需要一個抒發情緒的窗口」。