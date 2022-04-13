44歲楊謹華近來以在《華燈初上》中的「蘇媽媽」一角搏得廣大人氣，讓人看好她有望問鼎今年的金鐘視后，近日楊謹華飛往外地工作，和結婚4年的老公Ben上演遠距離婚姻。昨(12日)她難得發文直言想念另一半並曬出兩人舊照，但照片中楊謹華身穿深V泳衣，波濤洶湧的好身材呼之欲出，更引來網友喊辣。

今年2月影后舒淇飛往上海工作，在社群網站發文自曝隔離中打開飯店房間陽台，好巧不巧遇到也來上海工作的「蘇媽媽」正住在對面，由於當時最後一季還沒播出，身為《華燈》鐵粉的舒淇自然想追問兇手答案，沒想到被楊謹華打槍說：「雖然很近，我還是不會告訴妳誰是兇手」，俏皮的舒淇生氣秒回：「切八段」，笑翻一票網友。

楊謹華曬出和老公先前閃照。（圖／翻攝自楊謹華 Cheryl臉書）

或許是在外地過久，昨楊謹華突然發文寫下：「想家了」，並加上愛心符號，下Hashtag說：「似（是）想腦（老）公惹」、「只能刷舊照止渴」，而照片中可見她罕見曬出從事石油生意老公Ben的正面照，兩人2018年結婚，個性互補婚姻幸福，先前楊謹華因《一把青》師娘一角入圍金鐘獎，最後槓龜回家忍不住難過落淚，當時Ben也陪著她一同哭泣，最近演出《華燈初上》，Ben超級入戲，被楊謹華爆料熬夜偷看完她劇本。

楊謹華難得穿深V，露出美胸。（圖／翻攝自楊謹華 Cheryl臉書）

見楊謹華難得放閃，網友紛紛留言說：「幸福的模樣」、「好辣」、「流鼻血（擦）」、「原來夫妻相處久了真的會夫妻臉」、「有一種想吃饅頭的感覺」。而楊謹華成為人妻4年多，先前受訪被問到是否有被催生？她大方說：「慶幸的是，我公婆一句話都沒問過，多次溫馨提醒的都是要我們注意健康」，也可見她不僅嫁給了愛情，還遇到了體貼的好婆家。