藝人徐小可（許暐翎）和阿Ben育有3個寶貝，她因不滿停課的標準，13日在直播批評衛福部長陳時中「一天到晚練肖話」，意外掀起風波；對此，阿Ben和黃鐙輝所屬的「板凳樂團The Bench Band」，稍早之前由經紀人發聲道歉，承認身為公眾人物卻做出此行為非常不智，將提撥下月演唱會門票的10%收入捐給疾管署造冊需要接受幫助的單位。

「板凳樂團The Bench Band」的經紀人Max今（18日）在臉書列7點聲明致歉，表示在直播中因心急口快而罵陳時中部長，感到非常不好意思，並說明不是受到輿論壓力而道歉，而是事後自省，認為身為公眾人物的確不應該做出如此不智的行為。接著表示絕對沒有輕視任何一位防守在台灣前線的人員，向防疫英雄道歉、致敬，並解釋防疫無關政治，當時不該用情緒性的字眼做回應，身為公眾人物將概括承受所有的批評和謾罵。

不過，阿Ben和徐小可不滿網友任意對家人和小孩截圖和毒舌咒罵，因為他們並非公眾人物，警告網友若繼續散播，將採取強硬的法律行動，同時也感謝給予指教和支持的網友們。另外，他們也向所有受到波及的娛樂圈前輩、好友道歉，並承諾會捐出下月11日演唱會門票的10%收入，給予疾管署造冊需要接受幫助的單位，未來將不再為此事多做更多說明。

此文一出，阿Ben也在底下留言：「謝謝板凳樂團 The Bench Band所有團員們的諒解及相挺，謝謝團長Max Cheng」。

阿Ben和黃鐙輝所屬的「板凳樂團The Bench Band」發文道歉。（圖／[email protected]板凳樂團The Bench Band）